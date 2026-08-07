На несколько минут день превратится в ночь. 12 августа Луна полностью закроет Солнце, а её тень..

Испания готовится к первому солнечному затмению более чем за 100 лет

На несколько минут день превратится в ночь. 12 августа Луна полностью закроет Солнце, а её тень пройдёт через север Атлантики, Исландию и Испанию. Тысячи людей готовятся увидеть одно из самых редких астрономических явлений.

Полная фаза затмения продлится чуть больше двух минут. В этот момент может резко упасть температура, а животные и птицы могут начать вести себя так, будто наступила ночь.

В Испании это будет первое полное солнечное затмение более чем за 100 лет. Последний раз такое явление на материковой части страны было в 1912 году.

Жители Великобритании полного затмения не увидят, но смогут наблюдать почти максимальную частичную фазу – до 95% закрытого Солнца. В Лондоне Королевская обсерватория Гринвича проведёт специальную трансляцию, если позволит погода.

[Джейк Фостер, астроном Королевской обсерватории Гринвича]:

«В Великобритании нам на самом деле очень повезёт. Мы увидим частичное затмение, но оно будет очень полным: от 90 до 95 процентов, в зависимости от того, где вы находитесь. Оно произойдёт примерно во время заката».

Полное солнечное затмение возникает, когда Луна проходит точно между Землёй и Солнцем. Такое совпадение возможно благодаря тому, что Солнце примерно в 400 раз больше Луны, но находится примерно в 400 раз дальше. То есть с Земли они кажутся почти одинакового размера.

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Из одного и того же места такое явление может быть видно раз в несколько сотен лет. Для безопасного просмотра нужны специальные очки с защитными фильтрами. Обычные солнцезащитные не подходят.

[Джейк Фостер, астроном Королевской обсерватории Гринвича]:

«Самый безопасный способ напрямую наблюдать затмение – использовать специальные очки для солнечных затмений. В них установлены линзы, которые блокируют 99,99 процента солнечного света, и только тогда смотреть на Солнце становится безопасно».

Затмение также станет возможностью для исследований. Телескопы Европейского космического агентства будут изучать солнечную корону: внешнюю атмосферу Солнца, которую обычно скрывает яркий свет.

Тень Луны за полтора часа преодолеет более 8000 километров. Максимальная продолжительность полной фазы будет наблюдаться у берегов Исландии, а затем затмение достигнет Испании, где его будут ждать тысячи зрителей.

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