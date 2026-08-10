Туристы в Боснии спасаются от жары в пещере Ветреница

Пока на юге Боснии и Герцеговины воздух прогревается до плюс 40-ка, туристы спасаются от жары в..

Пока на юге Боснии и Герцеговины воздух прогревается до плюс 40-ка, туристы спасаются от жары в пещере. Они спешат зайти в Ветреницу, где температура круглый год держится на уровне 11 градусов.

Пещера находится примерно в 25 километрах от Дубровника и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители могут погулять по подземным коридорам длиной около 7,5 километров.

[Мила Янкович, посетительница]:

«Действительно очень жарко, это невыносимо. Но когда заходишь сюда, чувствуешь такой прохладный ветер, это буквально бесплатный кондиционер. Здесь так приятно, и я не могу дождаться, когда войду, потому что много слышала о том, как всё здесь обновили».

В пещеру одновременно запускают группы примерно по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали сюда именно в летние месяцы, когда в регионе усилились волны жары.

[Ранджиткумар Раджендран, посетитель]:

«Сначала, когда мы заходим в пещеру, чувствуется приятный ветер, а потом становится очень холодно. Это охлаждает не только глаза, но и всё тело».

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Ветреница известна не только как место спасения от жары. В ней обнаружили 231 вид живых организмов, а 37 из них впервые были описаны учёными именно здесь.

Один из самых известных обитателей пещеры – протей европейский. Это редкая слепая саламандра, которая может жить до 100 лет. Учёные следят за состоянием подземных вод, чтобы сохранить условия для этого вида и других организмов.

Ветреница получила своё название из-за сильных потоков воздуха, которые меняют направление в зависимости от времени года. Внутри пещеры находится сложная система ходов, подземных водоёмов и нескольких уровней, сформированных в карстовых породах Динарских гор.

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