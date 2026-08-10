Любовь с первого снимка: в Нью-Йорке запустили фотобудку для поиска пары

Почти 4 тысячи человек уже попробовали найти пару через фотобудку Missed Connections в Нью-Йорке. Участники сканируют..

Почти 4 тысячи человек уже попробовали найти пару через фотобудку Missed Connections в Нью-Йорке. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят 10 долларов и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, который, по мнению ИИ, им подходит.

[Лиам Макгрегор, создатель фотобудки]:

«Вы приходите к будке и отвечаете на вопросы о том, кто вы есть на самом деле. Там спрашивают о ваших ценностях, взглядах на мир и убеждениях. Затем вы заходите в будку, и она подбирает вам лучшего человека из всех, кто уже в ней побывал».

Очередь к фотобудке в Нью-Йорке в дневное время порой насчитывает около 20 человек. Многие говорят, что пришли ради необычного опыта.

[Анжали Саммета, жительница Нью-Джерси]:

«Я подумала: почему бы не попробовать и не посмотреть, встречу ли я кого-нибудь? Узнать, кто, так сказать, моя родственная душа».

19-летняя студентка из Непала специально пришла к фотобудке во время однодневной поездки в Нью-Йорк. По её словам, такой формат кажется ей более романтичным, чем обычные приложения для знакомств.

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[Абхишри Пандей, студентка из Непала]:

«Приложения для знакомств – думаю, там слишком много людей. Всё очень обобщённое. А эта идея очень милая. Это могло бы стать началом романтического фильма: ты находишь здесь случайного человека, а потом встречаешь его в будущем».

Некоторые же считают, что технологии не могут заменить настоящие знакомства.

[Феликс Пачеко, инженер из Эквадора]:

«Мне кажется, лучше знакомиться в реальной жизни. Я знакомился более спонтанным способом, в барах или ресторанах. Я не так часто пользуюсь приложениями для знакомств».

Создатели проекта говорят, что не пытаются заменить традиционные приложения. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности в знакомства.

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