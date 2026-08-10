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Сотни людей в Сеуте вышли на протест на фоне миграционного кризиса

Сотни людей в Сеуте вышли на протест на фоне миграционного кризиса

Сотни жителей Сеуты вышли с протестом в центре города. Люди требуют найти решение в условиях очередного..

Дата загрузки: 2026-08-11

Сотни людей в Сеуте вышли на протест на фоне миграционного кризиса
Сотни жителей Сеуты вышли с протестом в центре города. Люди требуют найти решение в условиях очередного миграционного кризиса. В митинге участвуют представители четырёх религиозных общин испанского эксклава – христиане, мусульмане, иудеи и индуисты. Также здесь присутствуют местные власти и профсоюзы.

[Самуэль Леви, организатор протеста]:
«Сеута не может в одиночку справиться с нагрузкой, которая значительно превышает её возможности, при том что проблема касается всей Испании и Европы. Поэтому, выйдя на это мирное гражданское собрание, мы призываем правительство Испании, европейские институты и все органы власти безотлагательно заняться решением проблем, с которыми столкнулся наш город».

30 июля в Сеуту из Марокко – по морю и суше – незаконно проникли до 72 000 человек. При этом, по данным испанских властей, погибли 80 нелегальных мигрантов.

За короткое время большинство прибывших вернулись в Марокко. Однако сотни несовершеннолетних, прибывших без сопровождения, остались в Сеуте. По закону их не имеют права депортировать.

Левое правительство Испании обещает в ближайшие недели частично перевезти детей и подростков из переполненных центров приёма на материк. Это должно помочь смягчить миграционный кризис в небольшом городе.

Между тем семьи на марокканской стороне ищут пропавших родственников и требуют от испанских властей быстрее установить личности погибших. Судмедэксперты смогли идентифицировать только тела четыре тела. Испанская полиция передала марокканским властям отпечатки пальцев всех погибших. Жертв в ближайшее время захоронят в Сеуте, если родственники не попросят передать им опознанные тела.
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