Европа продолжает страдать от жары, и сейчас прохлада нужна даже слонам. В зоопарке Шёнбрунн в Вене..

Как слонёнок в зоопарке в Вене принимает душ и купается во время жары

Европа продолжает страдать от жары, и сейчас прохлада нужна даже слонам. В зоопарке Шёнбрунн в Вене юный слонёнок принимает душ и плескается в бассейне, подражая своей тёте.

[Дженни Буковски, смотрительница зоопарка]:

«Сейчас разгар лета, и мы даём нашим слонам возможность охладиться. Каждый день, или почти каждый день, мы устраиваем им душ на открытом воздухе, чтобы помочь справиться с жарой».

20 августа слонёнку исполнится год. Детёныш весит уже 400 килограммов. Во всём старается подражать взрослым сородичам. В бассейн пока заходит с осторожностью, но с каждым разом – всё глубже. Также слонёнок учится пользоваться хоботом – поливает себя водой, а после – кидает на спину песок.

[Дженни Буковски, смотрительница зоопарка]:

«После купания обычно наступает время грязевых ванн, а затем – песка. Это идеальная процедура ухода за кожей».

Грязь и песок защищают кожу слонов от солнца, а также от укусов назойливых насекомых.

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