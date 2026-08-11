Океан и воздушные змеи: международный фестиваль в Шри-Ланке

Сотни разноцветных воздушных змеев заполнили небо над столицей Шри-Ланки. На побережье Индийского океана в Коломбо проходит..
Дата загрузки: 2026-08-12
Сотни разноцветных воздушных змеев заполнили небо над столицей Шри-Ланки. На побережье Индийского океана в Коломбо проходит крупнейший в стране международный фестиваль воздушных змеев.
В нём участвуют 80 человек из 30 стран и более полутора тысяч местных пилотов воздушных змеев.
[Джеймс Альберт, участник фестиваля из Канады]:
«Это прекрасный фестиваль воздушных змеев. Я никогда не видел ничего подобного. Это настоящий семейный фестиваль – проходит прямо на пляже. Здесь хороший ветер, погода замечательная и люди прекрасные».
[Йонгшимсум, участник фестиваля из Таиланда]:
«Это замечательный фестиваль воздушных змеев. Наверное, один из лучших в мире».
Посмотреть воздушное шоу пришли сотни туристов и местных жителей.
[зритель]:
«Я второй раз (на фестивале) и очень рад. Много местных, а также иностранцев, пришли посмотреть. Всё супер».
Во время мероприятия также устроили ночное шоу воздушных змеев – первое в стране.
Фестиваль в Коломбо длится неделю. В программу входят мастер-классы, культурные шоу и другие мероприятия. Организаторы надеются, что это поможет привлечь больше туристов в Шри-Ланку.
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