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Океан и воздушные змеи: международный фестиваль в Шри-Ланке

Океан и воздушные змеи: международный фестиваль в Шри-Ланке

Сотни разноцветных воздушных змеев заполнили небо над столицей Шри-Ланки. На побережье Индийского океана в Коломбо проходит..

Дата загрузки: 2026-08-12

Океан и воздушные змеи: международный фестиваль в Шри-Ланке

Сотни разноцветных воздушных змеев заполнили небо над столицей Шри-Ланки. На побережье Индийского океана в Коломбо проходит крупнейший в стране международный фестиваль воздушных змеев.

В нём участвуют 80 человек из 30 стран и более полутора тысяч местных пилотов воздушных змеев.

[Джеймс Альберт, участник фестиваля из Канады]:
«Это прекрасный фестиваль воздушных змеев. Я никогда не видел ничего подобного. Это настоящий семейный фестиваль – проходит прямо на пляже. Здесь хороший ветер, погода замечательная и люди прекрасные».

[Йонгшимсум, участник фестиваля из Таиланда]:
«Это замечательный фестиваль воздушных змеев. Наверное, один из лучших в мире».

Посмотреть воздушное шоу пришли сотни туристов и местных жителей.

[зритель]:
«Я второй раз (на фестивале) и очень рад. Много местных, а также иностранцев, пришли посмотреть. Всё супер».

Во время мероприятия также устроили ночное шоу воздушных змеев – первое в стране.

Фестиваль в Коломбо длится неделю. В программу входят мастер-классы, культурные шоу и другие мероприятия. Организаторы надеются, что это поможет привлечь больше туристов в Шри-Ланку.

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