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97-летняя британка побила собственный рекорд Гиннесса, совершив полёт на крыле биплана

97-летняя британка побила собственный рекорд Гиннесса, совершив полёт на крыле биплана

97-летняя британка побила собственный мировой рекорд Гиннесса. Она стала самой пожилой женщиной, совершившей полёт на крыле..

Дата загрузки: 2026-08-08

97-летняя британка побила собственный рекорд Гиннесса, совершив полёт на крыле биплана

97-летняя британка побила собственный мировой рекорд Гиннесса. Она стала самой пожилой женщиной, совершившей полёт на крыле самолёта.

Бетти Бромейдж впервые установила этот рекорд четыре года назад. А в этот раз выполнила трюк после инсульта, который перенесла в прошлом году.

[Бетти Бромейдж, рекордсменка]:
«Мне просто скучно жить иначе. Когда стареешь, не можешь куда-то пойти, что-то сделать. Не можешь водить машину, плохо видишь. У меня плохое зрение. Из-за этого я немного расстроена. Поэтому хочу делать то, что мне по силам».

Бетти выполняет трюки не только для рекорда. Главная цель – благотворительность. В этот раз британка собрала деньги для
больницы в Челтнеме, где лечилась после инсульта.

Бетти рассказала, что, когда работала медсестрой, её вдохновили слова о том, что нужно спешить делать добро, пока жив.

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