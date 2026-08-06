Пока Южная Корея переживает волну рекордной жары, люди находят облегчение в подземной пещере. Эта популярная туристическая..

Бывший золотой рудник стал спасением от аномальной жары в Южной Корее

Пока Южная Корея переживает волну рекордной жары, люди находят облегчение в подземной пещере. Эта популярная туристическая достопримечательность находится в Кванмёне – городе-спутнике Сеула.

Когда-то в этом руднике добывали золото и серебро. Теперь здесь тематический парк. Внутри всегда прохладно – температура около 13 градусов. На улице – за 30.

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[посетитель пещеры]:«Ощущения замечательные. Словно попадаешь в холодильник».

В понедельник Корейская метеорологическая администрация впервые выпустила предупреждение об аномальной жаре для некоторых районов Сеула и соседней провинции Кёнгидо.

Для многих экскурсия в прохладной пещере становится спасением.

[посетительница пещеры]:«На улице такая жара, что едва идёшь. Но стоит зайти в пещеру, и чувствуешь, как здесь приятно и прохладно». [посетитель пещеры]:«Мы взяли с собой тёплую одежду на случай, если дети замёрзнут. И здесь на самом деле прохладно, так что одежда точно пригодится».

Длина тоннелей в руднике – почти восемь километров, но для туристов открыт маршрут в два километра. Стены украшены светодиодами. Каждые 20 минут устраивают лазерные шоу. А инсталляция «Золотой водопад» добавляет атмосфере таинственности.

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