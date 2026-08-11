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Гонки коротколапых корги устроили в Калифорнии

Гонки коротколапых корги устроили в Калифорнии

Короткие лапы не помешали десяткам забавных корги посостязаться в скорости. Захватывающие гонки устроили в Вудленде в..

Дата загрузки: 2026-08-12

Гонки коротколапых корги устроили в Калифорнии

Короткие лапы не помешали десяткам забавных корги посостязаться в скорости. Захватывающие гонки устроили в Вудленде в Калифорнии.

Владельцы вооружились игрушками и вкусняшками, чтобы заманивать питомцев к финишу. Впрочем, некоторые по дороге успевали подраться.

[Энджи, владелица собаки]:
«Обычно он бежит вперёд, но сегодня решил кусаться. Это было что-то новенькое».

Победителем финального забега стал корги по кличке Тони.

[Джейсон, владелец собаки]:
«За свою карьеру он выиграл много гонок. Ему восемь лет. Мы счастливы, что он счастлив, здоров и с удовольствием участвует в гонках».

Корги-гонки организуют с 2018 года. В этот раз в соревнованиях участвовали 40 собак.

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