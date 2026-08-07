Старинная мастерская делает дижонскую горчицу по традициям Бургундии

Для жителей Бургундии горчица не просто приправа. Это часть истории региона. Речь – о дижонской горчице...

Для жителей Бургундии горчица не просто приправа. Это часть истории региона. Речь – о дижонской горчице.

Шеф-повар ресторана в городе Бон считает, что она способна кардинально изменить вкус блюда.

[Александр Дюта, шеф-повар]:

«В этом предназначение горчицы. Например, когда готовишь салат из помидоров или огурцов с заправкой винегрет, горчица обогащает вкус. Это уже не просто смесь масла и уксуса».

В нескольких кварталах отсюда в старинной семейной мастерской хранят традиции изготовления дижонской горчицы. Её делают здесь более 180 лет. Это последняя горчичная мастерская в Бургундии.

Основные ингредиенты – семена горчицы, выращенные в Бургундии, вержус – кислый сок винограда, вода и немного соли. Смесь настаивают, а затем перемалывают традиционным способом.

[Марк Дезарменьен, владелец компании Moutarderie Fallot]:

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«Мы измельчаем бургундские горчичные зёрна на каменной мельнице. Этот кустарный процесс не даёт горчичной пасте нагреваться, сохраняя насыщенный аромат и жгучий вкус».

Перемолотую смесь пропускают через сито, чтобы масса стала однородной. Затем фасуют по банкам.

Последние 20 лет предприятие открыто для гостей. За год сюда приезжают 60 000 туристов со всего мира. Гид рассказывает, как в древности семена горчицы из Месопотамии попали сначала в Грецию, затем в Италию, а уже оттуда – во Францию.

Экскурсия всегда заканчивается в магазине. Здесь, у стойки горчичного бара, можно попробовать соус с разными добавками.

[туристка из Бразилии]:

«Эта горчица замечательная, поскольку она одновременно и пряная, и сладкая».

Более половины горчицы семейной компании из Бургундии идёт на экспорт. Фирменный соус закупают в 75 странах. Главный импортёр этой продукции – США.

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