Бирюзовый дом чудом выстоял в ходе катастрофы в Непале

Этот бирюзовый дом в непальском городе Тришули стал символом стойкости. Он чудом выстоял во время недавнего..

Этот бирюзовый дом в непальском городе Тришули стал символом стойкости. Он чудом выстоял во время недавнего разрушительного наводнения. Это спасло проживающую в нём семью. При этом большинство соседних построек снесло потоком воды, грязи и камней.

[Лакшми Пандей, жительница уцелевшего дома]:

«Мы думали, что не выживем. Нас пятеро. Мой сын пошёл в школу. Я думала, что теперь он останется сиротой».

[Пракаш Пякурел, житель уцелевшего дома]:

«Мы повторяли имя Бога и думали, что это конец. Что мы вместе в последний раз, и нужно держаться всей семьёй сколько сможем, поскольку это наши последние минуты. Вот что было у меня в голове».

[Лакшми Пандей, жительница уцелевшего дома]:

«Я очень счастлива. Наша семья выжила. Мы все в порядке – мои мать, дочь, свекровь и муж. Моя соседка тоже в порядке. Мы приехали сегодня посмотреть дом».

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Напомним, катастрофа произошла 26 августа после обрушения ледника в Гималаях. Смертоносный поток прошёл по горным долинам и руслам рек на границе Непала и Китая, разрушая всё на своём пути.

По обе стороны границы подтверждена гибель более 900 человек. Ещё около 5000 числятся пропавшими без вести. Среди них – около 860 иностранцев более чем из 20 стран.

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