Норвежцы несут цветы ко дворцу в память о короле Харальде V

Тысячи норвежцев пришли к королевскому дворцу в Осло, чтобы проститься с Харальдом V. Гроб с телом..

Тысячи норвежцев пришли к королевскому дворцу в Осло, чтобы проститься с Харальдом V. Гроб с телом короля доставили во дворец в пятницу после его смерти в больнице в возрасте 89 лет.

[Эйрин Тапио, жительница Осло]:

«Все несут цветы. Все пришли выразить свои чувства. Очень эмоционально. Король был очень хорошим человеком, поэтому я тоже испытываю сильные эмоции».

Харальд умер после госпитализации из-за бактериальной инфекции. Он правил Норвегией с 1991 года.

[Юни Дар, жительница Осло]:

«Это заставляет меня думать о короле Харальде и обо всём, что он сделал для Норвегии, и о том, каким очень тёплым и дорогим человеком он был. И это то, что мы видим здесь. Так много людей испытывают эту благодарность за то, что он дал каждому».

Памятная служба прошла в городском кафедральном соборе. Среди гостей были премьер-министр, министр иностранных дел и председатель парламента Норвегии.

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Одновременно памятные службы проходили в других церквях страны. Члены королевской семьи собрались на отдельной службе в церкви Аскера.

Харальд за 35 лет на престоле модернизировал монархию, сделав её более открытой. Он также стал символом нации и единства.

После смерти Харальда V престол автоматически перешёл к его 53-летнему сыну. Он стал королём Хоконом VIII, а его дочь Ингрид Александра получила статус наследницы престола.

Церемония похорон Харальда V состоится 9 сентября. Монарха похоронят в мавзолее рядом с другими членами норвежской королевской семьи.

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