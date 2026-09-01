Спрос на препараты для похудения подпитывает контрабанду в Бразилии

Таиане Торрес да Силва из Рио-де-Жанейро показывает фотографии «до» и «после». Она делает инъекции препаратов для..

Таиане Торрес да Силва из Рио-де-Жанейро показывает фотографии «до» и «после». Она делает инъекции препаратов для похудения и довольна результатом. Однако само лекарственное средство нелегально. Оно контрабандой ввезено в Бразилию из Парагвая и никогда не проверялось органами здравоохранения.

[Тайане Торрес да Силва, жительница Рио-де-Жанейро]:

«Нам всегда страшно, поскольку говорят, что этот препарат нелегален в нашей стране. Мы насторожены, но продолжаем его использовать, потому что хотим похудеть и готовы пробовать что угодно».

Таиане входит в быстро растущее число бразильцев, которые идут на риск, чтобы скинуть лишние килограммы. Нелегальные препараты в несколько раз дешевле лицензированных. При этом люди делают инъекции, не консультируясь с врачом. Даже если чувствуют себя плохо, в больницу не обращаются.

Например, Витория Брага увеличила дозу, а потом несколько дней провела в постели.

[Витория Брага, жительница Рио-де-Жанейро]:

«У меня неделю болела голова, я совсем не чувствовала голода, и от одного вида еды меня тошнило, я ничего не могла есть».

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В Бразилии борются с контрабандной продукцией, но её количество продолжает расти. Если в 2024 году было изъято 600 единиц нелегальных препаратов, то в прошлом году цифра превысила 60 000.

Беспокойство вызывает не только объём изъятых лекарств, но и то, что они могут причинять большой вред здоровью людей. Состав таких препаратов неизвестен, также неизвестно, в каких условиях их производили и как транспортировали. Медики говорят, что даже правильно произведённые лекарства могут потерять свойства, если их неправильно хранить или перевозить.

В Бразилии уже зарегистрировали более 80 случаев смерти и 3600 случаев осложнений, которые связывают с использованием препаратов для похудения. Эксперты считают, что нелегальная продукция могла сыграть значительную роль. Однако расследование ещё продолжается.

Недавно в стране появилсиь более дешёвые разрешённые препараты для снижения веса. Власти надеются, что это побудит людей отказаться от контрабандных лекарств.

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