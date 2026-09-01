Окаменелости динозавров выставили на продажу в Москве

Купить доисторическую окаменелость или метеорит возрастом четыре с половиной миллиарда лет предлагают на новой выставке под..

Купить доисторическую окаменелость или метеорит возрастом четыре с половиной миллиарда лет предлагают на новой выставке под названием «Реликтум: следы времени». Она проходит в галерее Stargift Prime в Москве.

В числе лотов – полный скелет пещерного медведя возрастом 12 000 лет и стоимостью 10 миллионов рублей, бивни мамонта, окаменелые яйца динозавров, древние черепа и обломки метеоритов.

Также на продажу выставлен скелет пситтакозавра из рода рогатых динозавров. Его возраст – 125 миллионов лет, а стоимость 12,5 миллиона рублей.

[Михаил Воскресенский, соучредитель проекта «Реликтум»]:

«Мы с нашей командой имеем все профессиональные компетенции и считаем, что Россия, Москва не должна ни в коем случае отставать от культурных мировых трендов. И поэтому мы решили организовать подобное пространство здесь, в самом центре Москвы. То есть у людей теперь есть возможность окунуться в атмосферу «Сотбиса», но не покидая нашу страну». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По мнению организаторов, начало современной моде на коллекционирование окаменелостей динозавров и других палеонтологических реликвий положил блокбастер Стивена Спилберга «Парк Юрского периода».

Потенциальные покупатели уже приходят на выставку в поисках интересных им экспонатов. Некоторые коллекционированием увлекаются с детства, но направления интересов со временем меняются.

[Андрей Зайкин, коллекционер]:

«Года три назад увлёкся палеонтологией. Начал что-то собирать из того, что у нас доступно, что можно приобрести у нас в стране. В общем, какие-то предметы есть, которыми я горжусь».

Все экспонаты, вероятно, окажутся в частных коллекциях. Однако организаторы надеются, что эти реликвии будут доступны и учёным.

Короткая ссылка на эту страницу: