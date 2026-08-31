В Непале начали массовые захоронения неопознанных жертв наводнения

В Непале начали массовые захоронения неопознанных жертв катастрофического наводнения. Власти подготовили сотни могил для тел, которые..

В Непале начали массовые захоронения неопознанных жертв катастрофического наводнения. Власти подготовили сотни могил для тел, которые после нескольких дней в воде нельзя опознать.

Возле каждой могилы устанавливают идентификационные метки. У погибших также берут образцы ДНК. Если человека удастся опознать, останки можно будет найти и эксгумировать.

Катастрофа случилась 26 августа после обрушения ледника в Гималаях. Поток льда, камней, грязи и воды прошёл по горным долинам и руслам рек на границе Непала и Китая, разрушая здания, дороги и мосты.

По данным Национального управления Непала по реагированию на стихийные бедствия, подтверждена гибель более 900 человек. Ещё более 4200 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших – почти 600 иностранцев.

В китайском Тибете подтверждена гибель 16 человек, ещё более 540 числятся пропавшими. Китайские власти также сообщили, что среди пропавших в регионе находится более 260 иностранцев из 23 стран.

В понедельник жители района Нувакот возвращались к разрушенным домам. Они разбирали завалы и пытались спасти оставшиеся вещи. Вода и грязь повредили здания, а часть построек была полностью смыта.

В одном из пострадавших районов местные жители рассказали, что учитель успел вывести из здания сотни учеников до того, как поток уничтожил школу.

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[Суриндер, житель Тришули]:

«Здесь раньше стояло трёхэтажное здание школы напротив храма, а рядом был рынок. В школе учились около 1600 учеников. Когда началось наводнение, учитель эвакуировал всех учеников и спас им жизни. Теперь от здания не осталось следа, его полностью смыло».

Спасательные работы в Непале несколько раз приостанавливали из-за плохой погоды и угрозы нового наводнения. Возле границы образовалось озеро, которое начало переливаться в ближайшие реки. В понедельник после новых дождей уровень воды снова поднялся, и жители вместе со спасателями были вынуждены перебраться на возвышенности.

По оценке Красного Креста, от катастрофы могли пострадать более 90 тысяч человек.

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