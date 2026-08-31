Экстремальная жара помогла собрать большой урожай соли в Хорватии

Хотя жара нынешним летом многим принесла проблемы, в хорватском городке Нин ей рады. Здесь находится старинная..

Хотя жара нынешним летом многим принесла проблемы, в хорватском городке Нин ей рады. Здесь находится старинная солеварня с историей в 1500 лет. Причём соль добывают традиционными методами – вручную. А жаркое солнце в этом году позволило собрать большой урожай.

[Марио Салич, солевар]:

«Солнце и жара – это для нас. Чем жарче, тем быстрее испаряется морская вода и тем быстрее образуется соль».

На солеварне рассчитывают за сезон собрать до 5000 тонн соли. Это максимальный объём.

[Санья Стаменич Острич, директор по маркетингу солеварни]:

«Для получения кристаллов соли путём испарения морской воды требуется как минимум 21 солнечный день. Если идут дожди, процесс занимает больше времени».

Добыча соли очень простая. Вода из Адриатического моря поступает в бассейны. Там под воздействием солнца и ветра постепенно испаряется, оставляя белые кристаллы. Поскольку всё происходит под открытым небом, за этим могут понаблюдать туристы.

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[Санья Стаменич Острич, директор по маркетингу солеварни]:

«Можно увидеть старые инструменты, которые постепенно забываются. Обычно всё делают на заводах, а это завод под открытым небом. Приятно, когда можешь сам увидеть процесс производства, почувствовать, потрогать и понюхать соль на открытом воздухе».

При солеварне также есть Музей соли и сувенирный магазин.

Примечательно, что в 1423 году Венецианская республика выкупила солеварни в Нине и закрыла их на 500 лет. Так она устранила конкуренцию для собственного производства. Работа современной солеварни началась вновь в середине прошлого века.

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