Вдоль дороги в австралийском городке Илфракомб выстроились в ряд телеги, трактора, грузовики и бульдозеры. Это музей..

«Машинная миля»: музей старой техники под открытым небом в Австралии

Вдоль дороги в австралийском городке Илфракомб выстроились в ряд телеги, трактора, грузовики и бульдозеры. Это музей под открытым небом «Машинная миля». Здесь собрана старая сельскохозяйственная и дорожная техника, которую использовали в штате Квинсленд.

Экспозиция протянулась на 800 метров. Всего здесь 190 единиц техники, которая внесла свой вклад в развитие региона. Музей открыт круглосуточно. Здесь часто останавливаются путешественники, а некоторые специально планируют сюда поездки уже много лет подряд.

[Максвелл Берлс, турист]:

«Я водитель грузовика с большим опытом. Приезжаю сюда просто отдохнуть и каждый день гуляю с собакой вдоль этой чудесной мили».

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Музеем управляет Историческое общество Илфракомба. Оно спасло много машин, прежде чем их списали и отправили на свалку.

[Мик Сторч, член Исторического общества Илфракомба]:

«Мы как бы продолжаем дело прошлого поколения, сохраняя эту историю».

Некоторые экспонаты большие и тяжёлые, некоторые – совсем маленькие.

[Дженнифер Хай, сотрудница Квинслендского музея]:

«Нам они кажутся довольно маленькими по сравнению с современными, но тогда они хорошо справлялись со своей работой».

Музей продолжает пополняться. В числе новых экспонатов – четыре старинных трактора. Они когда-то принадлежали Берту Тайссу, пионеру землеройной техники из Квинсленда.

[Мэтью Барр, водитель грузовика]:

«Везде, где я останавливался выпить кофе или заправиться, люди подходили и спрашивали про эти трактора».

В планах городского исторического общества – и дальше расширять музей. Он работает с 1969 года.

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