«Машинная миля»: музей старой техники под открытым небом в Австралии

Вдоль дороги в австралийском городке Илфракомб выстроились в ряд телеги, трактора, грузовики и бульдозеры. Это музей..
Дата загрузки: 2026-09-01
Вдоль дороги в австралийском городке Илфракомб выстроились в ряд телеги, трактора, грузовики и бульдозеры. Это музей под открытым небом «Машинная миля». Здесь собрана старая сельскохозяйственная и дорожная техника, которую использовали в штате Квинсленд.
Экспозиция протянулась на 800 метров. Всего здесь 190 единиц техники, которая внесла свой вклад в развитие региона. Музей открыт круглосуточно. Здесь часто останавливаются путешественники, а некоторые специально планируют сюда поездки уже много лет подряд.
[Максвелл Берлс, турист]:
«Я водитель грузовика с большим опытом. Приезжаю сюда просто отдохнуть и каждый день гуляю с собакой вдоль этой чудесной мили».
Музеем управляет Историческое общество Илфракомба. Оно спасло много машин, прежде чем их списали и отправили на свалку.
[Мик Сторч, член Исторического общества Илфракомба]:
«Мы как бы продолжаем дело прошлого поколения, сохраняя эту историю».
Некоторые экспонаты большие и тяжёлые, некоторые – совсем маленькие.
[Дженнифер Хай, сотрудница Квинслендского музея]:
«Нам они кажутся довольно маленькими по сравнению с современными, но тогда они хорошо справлялись со своей работой».
Музей продолжает пополняться. В числе новых экспонатов – четыре старинных трактора. Они когда-то принадлежали Берту Тайссу, пионеру землеройной техники из Квинсленда.
[Мэтью Барр, водитель грузовика]:
«Везде, где я останавливался выпить кофе или заправиться, люди подходили и спрашивали про эти трактора».
В планах городского исторического общества – и дальше расширять музей. Он работает с 1969 года.
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