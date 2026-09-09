Гонки болидов с ИИ провели на итальянской трассе Имола

По исторической трассе Имола в Италии на скорости 250 километров в час мчатся болиды. Но здесь..

По исторической трассе Имола в Италии на скорости 250 километров в час мчатся болиды. Но здесь соревнуются не люди, а программы. Внутри машин нет ни руля, ни педалей, ни человека. Управляет ими искусственный интеллект. Это первая в Европе гонка полностью беспилотных болидов A2RL.

Команды используют одинаковые автомобили на базе Dallara Super Formula. Инженеры и программисты пытаются перевести человеческий водительский опыт в код. Они учат ИИ чувствовать поведение автомобиля, реагировать на изменение трассы, выбирать траекторию, тормозить и принимать решения.

[Саша Бюттнер, руководитель команды TUM]:

«Нам нужно изучить и понять всю динамику автомобиля, а также перевести в код мастерство водителя, всю интуицию, все навыки, которые он приобретал с детства».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Гонки беспилотных болидов уже дважды проходили в Абу-Даби. В обеих победила немецкая команда. А вот на сложной трассе Имола действующий чемпион приехал пятым. Первым финишировал болид команды из ОАЭ.

[Марко Бертонья, учёный из команды Unimore]:

«Речь не просто об автономном вождении. Это автономное вождение на пределе возможностей управления. <..> Сегодня коллеги сказали мне, что трасса отличается от предыдущей, и нужно адаптироваться в реальном времени. Это невероятно сложно, но и очень полезно».

Специалисты говорят, что болиды с ИИ уже почти такие же быстрые, как человек. В 2024 году разрыв в скорости составлял десять секунд, а в 2025-м сократился почти до двух.

[Стефан Тимпано, глава организации ASPIRE]:

«Пока эта машина не способна мыслить и действовать так творчески, как гонщик. Этого ей не хватает. Возможно, со временем она к этому придёт. Но я смотрю на это иначе: человек может использовать ИИ, чтобы улучшать свои результаты и при этом делать гонки безопаснее».

Имола печально известна гибелью бразильского гонщика Айртона Сенны. Он был трёхкратным чемпионом «Формулы-1». Последний его заезд состоялся здесь в 94-м году. А теперь Имола, возможно, стала свидетелем будущей истории автогонок.

Короткая ссылка на эту страницу: