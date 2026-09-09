Фестиваль мариачи в Мексике объединил музыкантов из разных стран

В Гвадалахаре музыканты из Чили, Аргентины и Франции исполняют традиционную мексиканскую музыку вместе с местными коллективами...

В Гвадалахаре музыканты из Чили, Аргентины и Франции исполняют традиционную мексиканскую музыку вместе с местными коллективами. Эти концерты – часть программы Международного фестиваля мариачи и чарро в штате Халиско.

Музыкальный стиль мариачи зародился в Мексике. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Традиция включает в себя пение и игру на таких инструментах, как скрипки, трубы и гитары.

Штат Халиско – один из родных регионов мариачи. Исполнители из разных стран приезжают сюда, чтобы поделиться знаниями с коллегами.

[Ронни Барриа, директор группы Mariachi Reinas de Fresia]:

«Нам посчастливилось пообщаться со многими группами мариачи из других стран мира – из США, Колумбии и Аргентины. И это волшебный опыт для всех нас». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В фестивале участвует музыкальный коллектив из Ушуаи – самого южного города планеты.

[Гильермо Ромеро, директор Mariachi Tequila de Ushuaia]:

«Мы глубоко любим музыку, культуру мариачи и Мексику. Это нам по-настоящему интересно. Мы приехали на эту землю учиться, чтобы затем вернуться домой, в наш город и к нашим людям, и поделиться с ними мексиканской музыкой».

На мероприятии выступил и творческий коллектив из Франции, основанный мексиканской скрипачкой.

[Аксель Дельмас, музыкант]:

«Я чувствую себя здесь замечательно. У нас есть возможность познакомиться с мариачи из Латинской Америки, и публика встречает нас очень радушно. Это удивительное чувство».

В рамках мероприятия демонстрируют своё мастерство и чарро – наездники в национальных костюмах. Чаррерия – это вид спорта и традиционное конное искусство Мексики.

Международный фестиваль мариачи и чарро прошёл уже в 33-й раз. Его цель – сохранить живыми национальные традиции.

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