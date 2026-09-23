Торжественные мелодии в исполнении европейского марширующего оркестра «Тянь Го» разносятся по Праге. По мощёным улицам музыканты..

Более 1000 человек медитировали на площади в Праге

Торжественные мелодии в исполнении европейского марширующего оркестра «Тянь Го» разносятся по Праге. По мощёным улицам музыканты спускаются от крепости Пражский Град. Затем парад идёт по старинному Карловому мосту.

В шествии участвуют более тысячи человек из 30 стран. И всех их объединяет то, что они занимаются духовной практикой Фалуньгун.

Парад движется по старинным улицам Старого города к Вацлавской площади.

Фалуньгун, или Фалунь Дафа – практика родом из Китая, поэтому здесь и красочные львы, и весёлый китайский дракон. Зрителей приветствует и группа барабанщиков.

А вот на площадь выносят плакаты с информацией о репрессиях против Фалуньгун в коммунистическом Китае.

[Джой, учительница на пенсии из Великобритании]:

«Когда об этой практике впервые узнали в Китае, ею стало заниматься столько людей, что даже те, кто сам не практиковал, понимали, что это что-то хорошее. Поэтому компартия Китая попыталась это изменить».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дмитрий, менеджер по маркетингу из Германии]:

«100 миллионов практикующих в Китае сейчас подвергаются преследованиям со стороны коммунистического режима. Практика была запрещена в 1999 году, и с тех пор людей преследуют, отправляют в трудовые лагеря, тюрьмы и так далее. И мы хотим, чтобы об этом узнало как можно больше людей».

По данным правозащитников, эти репрессии включают в себя даже санкционированное китайскими властями насильственное извлечение органов у узников совести. Эти преступления неоднократно осуждал Европейский парламент.

А в прошлом году Палата представителей США приняла Закон о защите Фалуньгун, предусматривающий санкции против лиц, причастных к этому насильственному извлечению органов.

[Ольга Мартинес, сиделка из Испании]:

«Этот парад проводится для того, чтобы рассказать жителям города и туристам, что Фалунь Дафа – это хорошая практика, и мы хотим сообщить им о преследовании в Китае».

Перед началом парада практикующие Фалуньгун все вместе медитировали на площади.

Практика включает в себя пять плавных упражнений и совершенствование характера по принципам «Истина, Доброта, Терпение».

[Джой, учительница на пенсии из Великобритании]:

«Фалунь Дафа помог мне понять, что мир нельзя изменить, пытаясь изменить других людей. Единственное, что можно изменить – это самого себя».

[Диана, жительница Германии]:

«Фалунь Дафа – очень мощная практика; она приносит мне огромную пользу и изменила мою жизнь к лучшему».

[Дмитрий, менеджер по маркетингу из Германии]:

«Я черпаю много мудрости в этой практике – и особенно в самом учении. Когда получается следовать принципам Истина, Доброта, Терпение, это гармонизирует повседневную жизнь».

Парад завершается на Староместской площади – главной площади Праги.

Короткая ссылка на эту страницу: