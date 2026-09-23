Более 1000 человек медитировали на площади в Праге

Торжественные мелодии в исполнении европейского марширующего оркестра «Тянь Го» разносятся по Праге. По мощёным улицам музыканты..
Дата загрузки: 2026-09-24
Торжественные мелодии в исполнении европейского марширующего оркестра «Тянь Го» разносятся по Праге. По мощёным улицам музыканты спускаются от крепости Пражский Град. Затем парад идёт по старинному Карловому мосту.
В шествии участвуют более тысячи человек из 30 стран. И всех их объединяет то, что они занимаются духовной практикой Фалуньгун.
Парад движется по старинным улицам Старого города к Вацлавской площади.
Фалуньгун, или Фалунь Дафа – практика родом из Китая, поэтому здесь и красочные львы, и весёлый китайский дракон. Зрителей приветствует и группа барабанщиков.
А вот на площадь выносят плакаты с информацией о репрессиях против Фалуньгун в коммунистическом Китае.
[Джой, учительница на пенсии из Великобритании]:
«Когда об этой практике впервые узнали в Китае, ею стало заниматься столько людей, что даже те, кто сам не практиковал, понимали, что это что-то хорошее. Поэтому компартия Китая попыталась это изменить».
[Дмитрий, менеджер по маркетингу из Германии]:
«100 миллионов практикующих в Китае сейчас подвергаются преследованиям со стороны коммунистического режима. Практика была запрещена в 1999 году, и с тех пор людей преследуют, отправляют в трудовые лагеря, тюрьмы и так далее. И мы хотим, чтобы об этом узнало как можно больше людей».
По данным правозащитников, эти репрессии включают в себя даже санкционированное китайскими властями насильственное извлечение органов у узников совести. Эти преступления неоднократно осуждал Европейский парламент.
А в прошлом году Палата представителей США приняла Закон о защите Фалуньгун, предусматривающий санкции против лиц, причастных к этому насильственному извлечению органов.
[Ольга Мартинес, сиделка из Испании]:
«Этот парад проводится для того, чтобы рассказать жителям города и туристам, что Фалунь Дафа – это хорошая практика, и мы хотим сообщить им о преследовании в Китае».
Перед началом парада практикующие Фалуньгун все вместе медитировали на площади.
Практика включает в себя пять плавных упражнений и совершенствование характера по принципам «Истина, Доброта, Терпение».
[Джой, учительница на пенсии из Великобритании]:
«Фалунь Дафа помог мне понять, что мир нельзя изменить, пытаясь изменить других людей. Единственное, что можно изменить – это самого себя».
[Диана, жительница Германии]:
«Фалунь Дафа – очень мощная практика; она приносит мне огромную пользу и изменила мою жизнь к лучшему».
[Дмитрий, менеджер по маркетингу из Германии]:
«Я черпаю много мудрости в этой практике – и особенно в самом учении. Когда получается следовать принципам Истина, Доброта, Терпение, это гармонизирует повседневную жизнь».
Парад завершается на Староместской площади – главной площади Праги.
Короткая ссылка на эту страницу: