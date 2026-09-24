От накладных ногтей до париков. Американский рынок продолжает зависеть от импорта из Китая, несмотря на торговые..

Зависимость от накладных ногтей: почему США трудно отказаться от товаров из Китая

От накладных ногтей до париков. Американский рынок продолжает зависеть от импорта из Китая, несмотря на торговые ограничения. И объёмы поставок в некоторых сферах продолжают расти.

Примером стали накладные ногти из уезда Дунхай. Этот китайской район обеспечивает около 40% мирового спроса. В 2025 году продажи отрасли здесь достигли около двух миллиардов долларов. В первом полугодии 2026 они выросли ещё на треть.

На одной из местных фабрик около 200 мастеров каждый месяц выпускают 20 тысяч наборов. Они вручную расписывают ногти и добавляют декоративные элементы.

Для этой фабрики особенно важен американский рынок.

[Чжан Да, основатель фабрики Дунхай Ичжиго]:

«Наши клиенты в США сейчас, как правило, делают довольно крупные заказы. У нас также много клиентов из других стран, например, из Англии, Германии, других европейских стран, Японии, Южной Кореи, а также Мьянмы, Таиланда и других стран того региона».

Рост спроса наблюдается и в других сферах, например, в производстве товаров для волос. В первом полугодии их экспорт в США вырос почти на 13%.

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Для американских покупателей это означает, что торговые ограничения сами по себе не гарантируют быстрого ухода китайских товаров с рынка. Производители из КНР сохраняют позиции даже там, где речь идёт не о стратегических технологиях, а о недорогих повседневных товарах.

Тема стала особенно актуальной в преддверии встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне. Торговля будет одной из главных тем переговоров.

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