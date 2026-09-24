Каждый день на рассвете восемь ветеринарных фургонов из румынского приюта для животных «Смеура» отправляются в различные..

Приют в Румынии массово стерилизует собак, чтобы спасти их от усыпления

Каждый день на рассвете восемь ветеринарных фургонов из румынского приюта для животных «Смеура» отправляются в различные населённые пункты и бесплатно стерилизуют собак и кошек – как бродячих, так и домашних.

Эту пилотную программу реализует немецкая организация. И её главная цель – показать, что есть лучшая альтернатива усыплению бездомных животных.

В этом году ветеринары из приюта «Смеура» провели уже 40 тысяч операций по стерилизации.

[Штефан Савулеску, ветеринар]:

«Мы регулируем численность бездомных собак преимущественно путём стерилизации. Я считаю этот метод самым гуманным способом решения проблемы бездомных животных». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Люди часто приносят на стерилизацию домашних собак. Также приводят животных, которых подкармливают всей деревней или улицей.

[местный житель]:

«Мне кажется правильным не допускать перенаселения улиц брошенными и никому не нужными животными. Так что ради их здоровья и нашего спокойствия я считаю верным решением стерилизовать их, чтобы всё было хорошо».

Румыния разрешила отлов и усыпление бродячих собак в 2013 году после того, как в результате нападения стаи погиб ребёнок. Спустя 13 лет зоозащитники отмечают, что в стране по-прежнему одна из самых больших популяций бездомных животных в Европе. По оценкам, их около 500 тысяч.

Приют «Смеура» также постоянно пристраивает своих подопечных. В этом году новых хозяев нашли для более 2200 животных. Но пока это капля в море.

[Маттиас Шмидт, глава организации Tierhilfe Hoffnung]:

«Поток собак не иссякает. В стране более 140 приютов, и каждый переполнен. И если мы хотим решить проблему, убрать собак с улиц, то необходимо проводить стерилизацию активно и массово – только так можно добиться нужного результата».

В организации планируют решить проблему за пять лет. Бездомных собак и кошек будут вакцинировать от бешенства, регистрировать в национальной базе данных и потом стерилизовать.

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