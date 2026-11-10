Франция обвиняет Иран в кибератаках на супермаркеты

За кибератаками на холодильное оборудование в супермаркетах Франции в октябре стоит Иран. Об этом заявил французский..

За кибератаками на холодильное оборудование в супермаркетах Франции в октябре стоит Иран. Об этом заявил французский министр иностранных дел. Он не приводит доказательств, но обещает, что Иран столкнётся с последствиями.

Кибератаки произошли 11 и 12 октября. Пострадали примерно 700 торговых точек из 10 000 супермаркетов страны. Хакеры получили удалённый доступ к системам управления холодильным оборудованием и изменили настройки температуры. В некоторых холодильниках и морозильниках она поднялась до 50 градусов. Это привело к порче продуктов и пожарам. Ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

[Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции]:

«Я могу подтвердить, что Корпус стражей исламской революции Ирана несёт ответственность за атаки. Это нападение беспрецедентного масштаба и уровня агрессии. И это первая такая масштабная кибератака, нацеленная на совершение диверсии на территории Франции. Это серьёзный удар по национальным интересам и безопасности французского народа».

Прокуратура Франции подозревает группу Shahid Kaveh – подразделение киберопераций, связанное с Электронным и киберцентром Корпуса стражей исламской революции. Во Франции началось судебное расследование в отношении руководителя группы, двух его заместителей и других возможных участников.

[Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции]:

«Так что этот акт не останется безнаказанным. Мы уже вызвали посла Ирана во Франции, чтобы выразить решительный протест в связи с этим крайне серьёзным инцидентом. На европейском уровне мы введём санкции против всех лиц, ответственных за эту атаку. Кроме того, предпримем все прочие соразмерные и необходимые меры – как публичные, так и непубличные, – чтобы отреагировать на это нападение и предотвратить возможные попытки его повторения».

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Октябрьский инцидент вошёл в число наиболее разрушительных кибератак в рамках «цифрового противостояния» с Ираном, которое началось в феврале. Этот конфликт сопровождается разрозненными инцидентами, предположительно связанными с кибердиверсиями: в марте пострадала транспортная система Лос-Анджелеса, в июле – американские водоочистные станции, а в августе – суда, следовавшие в США.

Тегеран традиционно отрицает причастность к вредоносным кибероперациям.

Между тем французские власти не связывают с атаками во Франции кибератаки на супермаркеты в других странах ЕС, произошедшие в начале ноября.

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