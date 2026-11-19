Международный суд ООН решит, была ли военная операция Мьянмы против рохинджа в 2017 году геноцидом. Иск..

Международный суд ООН решит, была ли военная операция Мьянмы против рохинджа в 2017 году геноцидом. Иск в 2019 году подала Гамбия. Она утверждает, что Мьянма нарушила Конвенцию ООН о геноциде.

В 2017 году армия Мьянмы начала наступление в штате Ракхайн после того, как вооружённая группировка рохинджа напала на полицейские посты и военную базу. В ходе наступления не менее 730 тысяч рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш.

Следователи ООН пришли к выводу, что военные совершили действия, которые могут квалифицироваться как геноцид. Мьянма отвергает обвинение и заявляет, что её армия действовала против вооружённых повстанцев.

В лагерях в районе Кокс-Базара на юго-востоке Бангладеш живут около миллиона двухсот тысяч рохинджа. Среди них Хасина Хатун. В 2017 году её семья жила на севере штата Ракхайн. По словам Хатун, военные и местные ополченцы сожгли их дома. Её муж и брат погибли.

[Хасина Хатун, беженка из Мьянмы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Гамбия просит суд обязать Мьянму возместить ущерб пострадавшим, предоставить рохинджа полное гражданство и дать им возможность вернуться домой. Решение суда будет обязательным для обеих стран.

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