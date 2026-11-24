Nvidia вернула Дженсена Хуана на пост генерального директора. Совет директоров единогласно одобрил его возвращение и заявил,..

Nvidia вернула Дженсена Хуана на пост генерального директора. Совет директоров единогласно одобрил его возвращение и заявил, что угрозы для национальной безопасности США не видит. В начале торгов акции производителя чипов подскочили на 33 процента.

Ещё на прошлой неделе совет директоров отвергал возвращение Хуана. Президент США Дональд Трамп призвал Nvidia пересмотреть решение. В понедельник он поприветствовал возвращение гендиректора.

Хуан ушёл в отставку около двух недель назад после сообщений о внебрачных связях. В заявлении от 8 ноября он признал, что у него был роман, но имени женщины не назвал. Как сообщала пресса, речь шла об Элис Хуан, которая ранее возглавляла сингапурскую компанию Megaspeed.

По данным New York Times, американские власти считают, что Элис Хуан передавала информацию китайской разведке.

В понедельник Министерство торговли США внесло Megaspeed в торговый чёрный список. Теперь для поставок американских товаров, программного обеспечения и технологий этой компании нужна специальная лицензия. По данным Reuters, власти, скорее всего, откажутся её выдать.

Правительство США с 2024 года выясняет, поставляла ли Megaspeed в Китай чипы Nvidia для искусственного интеллекта в обход экспортных ограничений. Ранее компания заявляла, что вела бизнес законно. Во вторник премьер-министр Сингапура сообщил, что власти страны продолжат собственное расследование.

Короткая ссылка на эту страницу: