Через пену и воду, с переворотами и столкновениями. В Сан-Паулу прошли гонки на «мыльницах». Так переводится..

Через пену и воду, с переворотами и столкновениями. В Сан-Паулу прошли гонки на «мыльницах». Так переводится soapbox – английское название самодельных машин без моторов, которые разгоняются на спуске под действием силы тяжести.

В соревнованиях участвовали 37 любительских команд. Трассу проложили по проспекту Помпея и оградили соломенными тюками. До финиша добрались не все.

[Оуэн Хуан, ютубер, участник гонки]:

«С самого начала мне было очень страшно, я был просто в ужасе. Сразу хотел отказаться, но, когда пришло время, сказал себе: на меня возложили ответственность, поэтому я решился. И должен сказать, спуск довольно приятный: здесь очень жарко, зато тебя обдувает чудесный ветерок».

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Облик машин участники придумывали по мотивам видеоигр, телесериалов и фильмов. Конструкции команды разрабатывали и собирали сами.

[Кайо Монтейро, участник гонки]:

«Всё произошло так быстро, потому что мы собрали машинку на свалке. Мы впервые вообще строили такую машинку и впервые спускались на ней с горы. Так что было очень весело».

Жюри оценивало команды по трём критериям: время спуска, оригинальность машины и выступление перед стартом. Каждая команда должна была подготовить небольшую сценку в тематике своей «мыльницы».

На соревнования приехали команды из шести бразильских штатов, в том числе Рио-де-Жанейро, Параны и Сеары.

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