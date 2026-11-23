В Париже стартовал рождественский сезон. На Елисейских полях торжественно зажгли праздничную иллюминацию. В этом году почётной..

В Париже стартовал рождественский сезон. На Елисейских полях торжественно зажгли праздничную иллюминацию. В этом году почётной гостьей церемонии стала двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт.

Актриса нажала кнопку включения гирлянд вместе с детьми, которым помогает французская благотворительная организация. После этого почти 400 деревьев на знаменитом проспекте вспыхнули разноцветными огнями. В целом в систему иллюминации входят 560 тысяч лампочек.

Пятиминутное представление сопровождается сменой световых картин: расцвет природы, метель, северное сияние и звёздное небо.

Световое и музыкальное шоу будет проходить каждый час, а отдельные световые эффекты — каждые 15 минут. Иллюминация будет включаться в пять часов вечера и выключаться в полночь в будние дни и в час ночи – в выходные. В ночь на 25 декабря и 1 января огни оставят до утра.

Елисейские поля будут сиять огнями до 4 января.

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