В Боливии чествуют морских свинок. В Эль-Альто проходит фестиваль, посвящённый этим грызунам. Здесь свинки соревнуются в..

В Боливии чествуют морских свинок. В Эль-Альто проходит фестиваль, посвящённый этим грызунам.

Здесь свинки соревнуются в забеге на скорость. Побеждает зверёк по кличке Часки-Куй.

А здесь выбирают самую тяжёлую свинку. Титул достаётся морской свинке с фермы «Каллутака». Она весит 2,5 килограмма.

Ну а здесь решают, какая свинка – самая обаятельная.

Соревнования устраивают студенты факультета животноводства Университета Эль-Альто, а также заводчики свинок.

Морские свинки были одомашнены тысячи лет назад в боливийских Андах. Древние культуры считали их священными животными.

Впрочем, если вы любите морских свинок просто как домашних питомцев, дальше – не смотрите.

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В целом фестиваль посвящён их роли как пищевого ресурса. Да, в Боливии их традиционно едят.

[Сесар Киспе, профессор Университета Эль-Альто]:

«Одна из целей этого фестиваля – стимулировать производство мяса морских свинок. В Боливии потребление этого продукта составляет менее 1000 граммов на человека в год, поэтому подобные инициативы организуются для того, чтобы способствовать развитию отрасли».

Свинок в этой стране ели на протяжении столетий. Однако в последние десятилетия их разведение пришло в упадок – популярнее стали другие виды мяса.

На фестивале же можно попробовать шашлык из свинки, свинку запечённую и жареную, свинячьи колбаски и бургер с морской свинкой. Всё это подаётся с картофелем и салатами.

[Эдит Лопес, посетительница фестиваля]:

«Честно говоря, большой разницы нет. По вкусу напоминает курицу. Мне мясо показалось довольно вкусным. Для меня это что-то новое: раньше я никогда не пробовала жареных морских свинок».

В Эль-Альто – городе, расположенном на высоте около 3800 метров над уровнем моря, разведение морских свинок начинает постепенно возрождаться.

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