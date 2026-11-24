Во Франции оцифровывают старые семейные фильмы, чтобы сохранить кадры из повседневной жизни прошлых десятилетий. Команда ассоциации «Офнибюс» ездит по стране и помогает местным архивам собирать такие записи.

В Антибе мастерскую открыли вместе с городским архивом. В местную медиатеку приносят киноплёнки и видеокассеты, которые там бесплатно оцифровывают. На этих записях можно увидеть, как менялась жизнь на Лазурном Берегу.

Софи Ру-Нантас, бывшая сотрудница турагентства, принесла в мастерскую 16 катушек с семейными съёмками с 30-х по 1960-е годы. На чёрно-белых кадрах, которые её дедушка снял в Ницце, – её бабушка и прабабушка.

[Софи Ру-Нантас, бывшая сотрудница турагентства]:

«Катушки лежали в коробке в гараже. Рано или поздно пришлось бы освободить место, и после нашей смерти уже моим детям пришлось бы решать, что с ними делать. Поэтому я обрадовалась, когда прочитала статью об этой мастерской. Мне было приятно подумать, что эти записи могут кому-то пригодиться».

Архивист Марго Лестьен расспрашивает владельцев плёнок о том, кто снимал, где и когда. Вместе с ней один из участников проекта разбирает записи своего отца. На них семья обедает на свежем воздухе и играет в петанк.

[Марго Лестьен, архивист]:

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«Найти плёнки, снова их посмотреть и оцифровать – это одно. Но ещё нужно разобраться в том, что на них снято. Поэтому нужно торопиться. Люди, которые ещё помнят эти события и знают, что на плёнках, уходят из жизни. Это гонка со временем».

Йоан Шабер принёс в мастерскую 28 видеокассет. На одной из них сохранилась запись из 90-х. На ней он ещё ребёнком играет в «Монополию» за семейным столом.

[Йоан Шабер, физиотерапевт]:

«Я увидел эти записи впервые за 30 лет. И, конечно, нахлынули эмоции, вернулись воспоминания. Очень интересно снова всё это увидеть. Это трогает, и, мне кажется, этим стоит делиться, потому что немного жаль, когда записи просто лежат дома в шкафу».

Из отобранных кадров смонтировали получасовой фильм. На открытый показ в городской медиатеке пришли около 50 человек.

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