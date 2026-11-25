Суперлуние наблюдали в разных уголках мира. В Маниле, Дубае, Афинах и Каире полная Луна появилась над..

Суперлуние наблюдали в разных уголках мира. В Маниле, Дубае, Афинах и Каире полная Луна появилась над городскими пейзажами и историческими достопримечательностями. Её также было хорошо видно в небе над Карачи.

[Асад Аббас, житель Карачи]:

«Мы пришли сюда увидеть суперлуние. Оно бывает лишь несколько раз в году, и мы собираемся фотографировать. Сегодня ночью луна такая яркая, что освещает всё вокруг. Мы очень рады, что смогли это увидеть».

Ноябрьское полнолуние называют «Бобровой Луной». Это связано с традициями народов Северной Америки: осенью охотники устанавливали ловушки на бобров, чтобы успеть добыть их тёплый мех до морозов. Ну а сами бобры в ноябре активно готовятся к зиме: строят плотины, укрепляют хатки и делают запасы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Полную Луну можно наблюдать в течение нескольких ночей.

Суперлуние возникает, когда полнолуние или новолуние совпадает по времени с перигеем – ближайшей к Земле точкой эллиптической орбиты Луны. Такое явление происходит от трёх до пяти раз в год. В этом году суперлуние наблюдали 3 января и 24 ноября. Следующее будет 24 декабря.

Короткая ссылка на эту страницу: