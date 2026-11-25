Суперлуние наблюдали в разных уголках мира. В Маниле, Дубае, Афинах и Каире полная Луна появилась над..
Дата загрузки: 2026-11-25
Суперлуние наблюдали в разных уголках мира. В Маниле, Дубае, Афинах и Каире полная Луна появилась над городскими пейзажами и историческими достопримечательностями. Её также было хорошо видно в небе над Карачи.
[Асад Аббас, житель Карачи]:
«Мы пришли сюда увидеть суперлуние. Оно бывает лишь несколько раз в году, и мы собираемся фотографировать. Сегодня ночью луна такая яркая, что освещает всё вокруг. Мы очень рады, что смогли это увидеть».
Ноябрьское полнолуние называют «Бобровой Луной». Это связано с традициями народов Северной Америки: осенью охотники устанавливали ловушки на бобров, чтобы успеть добыть их тёплый мех до морозов. Ну а сами бобры в ноябре активно готовятся к зиме: строят плотины, укрепляют хатки и делают запасы.
Полную Луну можно наблюдать в течение нескольких ночей.
Суперлуние возникает, когда полнолуние или новолуние совпадает по времени с перигеем – ближайшей к Земле точкой эллиптической орбиты Луны. Такое явление происходит от трёх до пяти раз в год. В этом году суперлуние наблюдали 3 января и 24 ноября. Следующее будет 24 декабря.
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