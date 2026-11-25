Мексика, наряду с США и Боливией, утратила статус страны, свободной от кори. В государстве не удалось..

Мексика, наряду с США и Боливией, утратила статус страны, свободной от кори. В государстве не удалось остановить эндемичную передачу этого высокозаразного вируса. Об это сообщила Панамериканская организация здравоохранения.

Министр здравоохранения Мексики прокомментировал обстановку на пресс-конференции.

[Давид Кершенобич, министр здравоохранения Мексики]:

«Мы ожидали, что статус может быть утрачен. Когда происходит вспышка кори, подобная той, с которой мы столкнулись, нужно время, чтобы взять ситуацию под контроль. На данный момент у нас 12 активных случаев, и все они в одном штате – Чьяпас. Это даёт нам уверенность в том, что мы добились значительного прогресса».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Министр добавил, что высокий уровень охвата вакцинацией снижает вероятность возникновения новой вспышки.

[Давид Кершенобич, министр здравоохранения Мексики]:

«На сегодняшний день 90% населения вакцинированы, что значительно затрудняет распространение инфекции. Я считаю, что мексиканская программа вакцинации может служить примером. Хочу поблагодарить президента за оказанную поддержку, благодаря которой у нас есть необходимый запас вакцин».

По словам министра, в Мексике в наличии имеется 10 миллионов доз вакцины против кори, и этого более чем достаточно.

Короткая ссылка на эту страницу: