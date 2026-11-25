Мексика, наряду с США и Боливией, утратила статус страны, свободной от кори. В государстве не удалось..
Дата загрузки: 2026-11-25
Мексика, наряду с США и Боливией, утратила статус страны, свободной от кори. В государстве не удалось остановить эндемичную передачу этого высокозаразного вируса. Об это сообщила Панамериканская организация здравоохранения.
Министр здравоохранения Мексики прокомментировал обстановку на пресс-конференции.
[Давид Кершенобич, министр здравоохранения Мексики]:
«Мы ожидали, что статус может быть утрачен. Когда происходит вспышка кори, подобная той, с которой мы столкнулись, нужно время, чтобы взять ситуацию под контроль. На данный момент у нас 12 активных случаев, и все они в одном штате – Чьяпас. Это даёт нам уверенность в том, что мы добились значительного прогресса».
Министр добавил, что высокий уровень охвата вакцинацией снижает вероятность возникновения новой вспышки.
[Давид Кершенобич, министр здравоохранения Мексики]:
«На сегодняшний день 90% населения вакцинированы, что значительно затрудняет распространение инфекции. Я считаю, что мексиканская программа вакцинации может служить примером. Хочу поблагодарить президента за оказанную поддержку, благодаря которой у нас есть необходимый запас вакцин».
По словам министра, в Мексике в наличии имеется 10 миллионов доз вакцины против кори, и этого более чем достаточно.
Короткая ссылка на эту страницу: