Тринадцать горняков остаются в ловушке в затопленной нелегальной шахте в Индонезии. Ранее спасатели извлекли 13 тел...

В Индонезии в затопленной нелегальной шахте остаются 13 человек

Тринадцать горняков остаются в ловушке в затопленной нелегальной шахте в Индонезии. Ранее спасатели извлекли 13 тел. Сейчас поиски продолжаются. В операции задействованы 325 специалистов.

Трагедия произошла ещё в понедельник. В золотой рудник в округе Богор в 60 километрах от Джакарты спустились 26 шахтёров. В это время начался сильный дождь. К вечеру река Чисеуреух вышла из берегов. Вода хлынула в шахту, и горняки оказались заблокированными на глубине 100 метров.

Местные жители и шахтёры попытались своими силами откачать воду, но не справились. В итоге полиция узнала о происшествии с опозданием на 16 часов.

Сейчас спасатели откачивают воду из шахты, а также стараются заблокировать доступ грунтовых вод. Работы осложняют глубина, узкий проход, скользкие поверхности и недостаточное освещение.

Родственники пропавших шахтёров ждут известий.

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«Я надеюсь, что отца скоро найдут и он вернётся домой. Главное, чтобы его нашли».

В Индонезии нередко происходят несчастные случаи, связанные с кустарной и незаконной добычей полезных ископаемых. Месторождения часто находятся в труднодоступных районах, где властям сложно осуществлять контроль.

Государственная горнодобывающая компания Antam, ведущая добычу золота в этом регионе, подтвердила, что инцидент произошёл на нелегальном объекте, который не имеет отношения к её деятельности.

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