В столице Зимбабве начали проводить судебные заседания в переоборудованном грузовике. Он по очереди останавливается у полицейских..

В столице Зимбабве начали проводить судебные заседания в переоборудованном грузовике. Он по очереди останавливается у полицейских участков в четырёх районах на юге столицы Хараре. В каждый район суд на колёсах приезжает раз в неделю.

Раньше местным жителям приходилось ездить на заседания в другой суд, который находится примерно 13 километрах.

[Кристин Машати, жительница Хараре]:

«Иногда я не могла пойти в суд из-за нехватки денег. Бывает, что даже 50 центов на проезд трудно собрать. В прошлом году я не смогла попасть на заседание по делу моей тёти. Её признали виновной и вынесли приговор раньше, чем я смогла собрать деньги на дорогу. В этот раз всё было просто. Я живу рядом и пришла пешком. Я могу присутствовать на заседании и слушать, что там происходит, вместо того чтобы потом узнать, что кого-то из родных признали виновным».

Выездной суд в первую очередь берёт несложные дела, по которым нужно заслушать одного или двух свидетелей. Приоритет также отдают делам, требующим срочного рассмотрения. Среди них – дела о домашнем насилии.

[Уолтер Чикванха, секретарь Комиссии по судебной службе Зимбабве]:

«С начала работы прошло две недели, и мы завершили рассмотрение более 200 дел в четырёх районах, куда сейчас выезжает этот суд».

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Выездной суд в Хараре – первый этап проекта. К 2030 году Комиссия по судебной службе Зимбабве планирует запустить такие суды во всех провинциях страны.

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