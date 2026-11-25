Японским производителям автодеталей помогают получить оборонные заказы. Правительство хочет укрепить оборону страны на фоне угроз, которые..
Дата загрузки: 2026-11-25
Японским производителям автодеталей помогают получить оборонные заказы. Правительство хочет укрепить оборону страны на фоне угроз, которые видит со стороны таких соперников, как Китай и Северная Корея.
Минобороны Японии предлагает местным поставщикам финансирование, оценивает, что они могут выпускать, и знакомит их с оборонными компаниями.
Для автопроизводителей это возможность найти новых клиентов на фоне растущей конкуренции с китайскими производителями. В 2025 году в Японии выпустили почти на 900 тысяч автомобилей меньше, чем десятью годами ранее.
Компания Aster из города Ёкотэ много лет поставляла детали для Toyota. В 2025-м она вышла на оборонный рынок. Теперь её электромоторы используют в беспилотниках американской компании Anduril. Оборонные заказы уже приносят Aster десятую часть выручки.
[Такэнобу Хонго, генеральный директор Aster]:
«Конечно, мы против конфликтов. Но, думаю, за последние пять лет в Японии полностью изменилось представление о том, как надо отвечать, если на тебя нападают без причины. И у меня лично тоже».
В городе Ота компания Ishikawa Energy Research, которая выпускает беспилотники для сельского хозяйства, также надеется выйти на оборонный рынок. Сегодня большую часть деталей она закупает у местных предприятий.
[Мицуру Исикава, директор Ishikawa Energy Research]:
«Они, конечно, понимают, что выпуск двигателей внутреннего сгорания будет сокращаться, и ищут новые возможности для бизнеса. И они видят, что у того, чем мы занимаемся, есть будущее и для них».
Оборонные заказы в настоящее время осваивают в основном небольшие производители деталей. Toyota и Honda заявили, что пока не намерены работать в этой отрасли.
При этом правительство Японии обещает до конца года представить новую стратегию безопасности с планом развития оборонной промышленности.
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