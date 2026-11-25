Японским производителям автодеталей помогают получить оборонные заказы. Правительство хочет укрепить оборону страны на фоне угроз, которые видит со стороны таких соперников, как Китай и Северная Корея.

Минобороны Японии предлагает местным поставщикам финансирование, оценивает, что они могут выпускать, и знакомит их с оборонными компаниями.

Для автопроизводителей это возможность найти новых клиентов на фоне растущей конкуренции с китайскими производителями. В 2025 году в Японии выпустили почти на 900 тысяч автомобилей меньше, чем десятью годами ранее.

Компания Aster из города Ёкотэ много лет поставляла детали для Toyota. В 2025-м она вышла на оборонный рынок. Теперь её электромоторы используют в беспилотниках американской компании Anduril. Оборонные заказы уже приносят Aster десятую часть выручки.

[Такэнобу Хонго, генеральный директор Aster]:

«Конечно, мы против конфликтов. Но, думаю, за последние пять лет в Японии полностью изменилось представление о том, как надо отвечать, если на тебя нападают без причины. И у меня лично тоже».

В городе Ота компания Ishikawa Energy Research, которая выпускает беспилотники для сельского хозяйства, также надеется выйти на оборонный рынок. Сегодня большую часть деталей она закупает у местных предприятий.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мицуру Исикава, директор Ishikawa Energy Research]:

«Они, конечно, понимают, что выпуск двигателей внутреннего сгорания будет сокращаться, и ищут новые возможности для бизнеса. И они видят, что у того, чем мы занимаемся, есть будущее и для них».

Оборонные заказы в настоящее время осваивают в основном небольшие производители деталей. Toyota и Honda заявили, что пока не намерены работать в этой отрасли.

При этом правительство Японии обещает до конца года представить новую стратегию безопасности с планом развития оборонной промышленности.

Короткая ссылка на эту страницу: