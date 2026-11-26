Семь спасённых перуанских пеликанов возвращаются на волю недалеко от природного заповедника «Лос-Пантанос-де-Вилья». Птиц лечили примерно месяц...

В Перу выпустили на волю семь пеликанов, пострадавших из-за климатического явления Эль-Ниньо

Семь спасённых перуанских пеликанов возвращаются на волю недалеко от природного заповедника «Лос-Пантанос-де-Вилья». Птиц лечили примерно месяц. Занимались этим специалисты первого в Перу государственного Центра реабилитации морских животных, который только что официально открылся.

[Вальтер Сильва, ветеринар]:

«Это первый центр, который специализируется на реабилитации морских животных, пострадавших от явления Эль-Ниньо – как в Перу, так и во всём южноамериканском регионе».

Центр основала Национальная служба лесного хозяйства и дикой природы совместно с частным университетом «Сьентифика-дель-Сур». Центр расположен на территории университетского кампуса недалеко от Лимы.

Учреждение может одновременно принимать более 100 морских и прибрежных животных и птиц. Приоритет отдаётся таким видам, как пингвины Гумбольдта, перуанские пеликаны и перуанские олуши.

Спасённых птиц снабжают идентификационными метками, после чего размещают в вольерах с бассейнами. Там специалисты проводят лечение и кормят подопечных рыбой. В центре пока остаются два пингвина Гумбольдта: они ещё не готовы вернуться в дикую природу.

Климатическое явление Эль-Ниньо, по оценкам экспертов, может продлиться до мая следующего года. Ещё этим летом на побережьях Эквадора и Перу стали находить мёртвых или ослабленных морских птиц. Специалисты связывают это с повышением температуры поверхности океана.

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Во время Эль-Ниньо тёплые тропические воды вытесняют холодное Перуанское течение, из-за чего анчоусы – основной корм многих морских птиц – мигрируют в другие районы.

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