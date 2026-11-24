Под знаменитым собором Святой Софии в Стамбуле обнаружили целую подземную инфраструктуру. В раннехристианском храме с начала..

Под знаменитым собором Святой Софии в Стамбуле обнаружили целую подземную инфраструктуру. В раннехристианском храме с начала прошлого года идут реставрационные работы.

Специалисты нашли девять туннелей и шесть подземных помещений. Некоторые пространства в будущем, возможно, откроют для посетителей.

Рабочие извлекли 3000 тонн грунта и расчистили подземный ход протяженностью 420 метров. Самый длинный тоннель достигает 180 метров.

Эксперты считают, что подземную систему могли использовать для отвода дождевой воды и водоснабжения. В одном тоннеле продолжает течь вода, но её источник пока не установлен.

Часть помещений могла быть подземным основанием атриума – открытого внутреннего двора перед входом в собор. Сам атриум до наших дней не сохранился.

Подземные конструкции в храме обнаружили не впервые. В частности, в 30-х годах прошлого века здесь проводил раскопки немецкий археолог Альфонс Шнайдер.

Во время нынешних работ, при раскопках в подземной усыпальнице специалисты достигли слоёв более древних, чем сам собор, но их возраст пока не определили.

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Собор Святой Софии возвели в первой половине VI века по приказу византийского императора Юстиниана I. До османского завоевания Константинополя в 1453 году эта церковь оставалась главным христианским храмом Византийской империи, а также на протяжении 900 лет она была крупнейшим христианским храмом в мире. Сейчас собору присвоен статус мечети.

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