Под знаменитым собором Святой Софии в Стамбуле обнаружили целую подземную инфраструктуру. В раннехристианском храме с начала..
Дата загрузки: 2026-11-25
Под знаменитым собором Святой Софии в Стамбуле обнаружили целую подземную инфраструктуру. В раннехристианском храме с начала прошлого года идут реставрационные работы.
Специалисты нашли девять туннелей и шесть подземных помещений. Некоторые пространства в будущем, возможно, откроют для посетителей.
Рабочие извлекли 3000 тонн грунта и расчистили подземный ход протяженностью 420 метров. Самый длинный тоннель достигает 180 метров.
Эксперты считают, что подземную систему могли использовать для отвода дождевой воды и водоснабжения. В одном тоннеле продолжает течь вода, но её источник пока не установлен.
Часть помещений могла быть подземным основанием атриума – открытого внутреннего двора перед входом в собор. Сам атриум до наших дней не сохранился.
Подземные конструкции в храме обнаружили не впервые. В частности, в 30-х годах прошлого века здесь проводил раскопки немецкий археолог Альфонс Шнайдер.
Во время нынешних работ, при раскопках в подземной усыпальнице специалисты достигли слоёв более древних, чем сам собор, но их возраст пока не определили.
Собор Святой Софии возвели в первой половине VI века по приказу византийского императора Юстиниана I. До османского завоевания Константинополя в 1453 году эта церковь оставалась главным христианским храмом Византийской империи, а также на протяжении 900 лет она была крупнейшим христианским храмом в мире. Сейчас собору присвоен статус мечети.
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