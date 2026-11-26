Администрация Дональда Трампа предложила новые пошлины на товары из Китая, Евросоюза и ещё 12-ти торговых партнёров...

Трамп предложил новые пошлины на товары из Китая, ЕС и ещё 12 торговых партнёров

Администрация Дональда Трампа предложила новые пошлины на товары из Китая, Евросоюза и ещё 12-ти торговых партнёров. Самая высокая нагрузка придётся на китайский импорт, поскольку новую ставку для него хотят добавить к пошлинам, которые действуют с первого президентского срока Трампа.

Предложение подготовили по итогам восьмимесячного расследования. Оно охватило 16 торговых партнёров, в том числе Японию и Южную Корею.

По оценке Белого дома, промышленная политика этих партнёров позволяет предприятиям выпускать больше продукции, чем готовы купить на рынке. Среди мер, которые способствуют перепроизводству, Вашингтон называет государственные субсидии.

Больше всего претензий у США к Китаю. Правительство считает, что его дешёвый экспорт вытесняет товары других производителей с мировых рынков.

Для китайских товаров предложили дополнительную ставку в 20 процентов. Её хотят начислять сверх действующих пошлин, которые составляют около 25 процентов. Для Вьетнама в рамках торгового соглашения с США предусмотрена ставка до 20 процентов.

При расчёте новых пошлин США учтут ставки, введённые в июле. Если новая ставка окажется выше июльской, импортёры доплатят только разницу. Например, при июльской ставке в 12,5 процента и новой в 20 процентов доплата составит 7,5 процента.

При этом для Мексики и Норвегии Вашингтон пока не предложил новых пошлин.

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В феврале Верховный суд США отменил пошлины, которые Трамп ввёл для широкого круга торговых партнёров, сославшись на чрезвычайные полномочия. Новые меры администрация предлагает на основании статьи 301 закона о торговле. Она позволяет Вашингтону вводить пошлины в ответ на действия других стран, которые, по оценке американских властей, ограничивают торговлю США.

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