Этот птенец голубого ара – луч надежды для своего вида, который полностью исчез в дикой природе...

Этот птенец голубого ара – луч надежды для своего вида, который полностью исчез в дикой природе. Рождения нового питомца в зоопарке Сан-Паулу в Бразилии ждали четыре недели. Это были дни волнений и тревог. Потом на свет появилась маленькая самка.

[Фернанда Гида, биолог]:

«Ей потребовалась помощь: нам пришлось извлечь её из скорлупы, поскольку она заняла неправильное положение, и только потом она появилась на свет. Ей был нужен круглосуточный уход, поскольку она была очень слабой».

Сейчас птенец подрастает и чувствует себя хорошо.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Фернанда Гида, биолог]:

«Мы дали ей имя Хоуп (Надежда), поскольку уверены, что сможем обеспечить этому виду лучшее будущее. Голубой ара – знаковый для Бразилии вид, который уже исчез в дикой природе. Так пусть этот птенец станет символом надежды на лучшее будущее для своих сородичей».

Голубой ара — эндемик Бразилии. Эти птицы обитали между реками Парнаиба и Сан-Франциску. Они гнездились в галерейных лесах и населяли равнины с кустарниками и одиночными деревьями.

Причиной вымирания стали вырубка лесов, многолетний отлов и другие неблагоприятные факторы.

Голубые ара хорошо размножаются в неволе, поэтому есть реальная возможность сохранить этот вид для будущего.

Короткая ссылка на эту страницу: