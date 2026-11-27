Нынешняя «Чёрная пятница» выпадает на 27 ноября. В США распродажи традиционно проводят сразу после Дня благодарения...

Нынешняя «Чёрная пятница» выпадает на 27 ноября. В США распродажи традиционно проводят сразу после Дня благодарения. Но магазины начинают снижать цены намного раньше: с начала ноября. В корзинах покупателей рядом с подарками оказываются шампунь, футболки и товары для домашних животных. Распродажа стала поводом закупиться впрок и на обычные нужды.

Для магазинов важен вопрос: принесут ли ноябрьские скидки дополнительные продажи или покупатели просто раньше купят то, что собирались взять в декабре.

И хотя акции идут неделями, размер скидки может заметно меняться. Так, по прогнозам Associated Press, в «чёрную пятницу» скидки на телевизоры в США в среднем составят 23 процента. В первые 22 дня ноября средняя скидка составляла 11 процентов.

[Джонатан Рейнольдс, доцент по маркетингу розничной торговли]:

«Сейчас на таких сайтах, как Amazon, есть инструменты на основе искусственного интеллекта, например Rufus, которые позволяют проследить, как менялись цены. Так можно увидеть, реальная ли это скидка или такая цена уже была два-три месяца назад и, значит, возможно, стоит подождать более серьёзной скидки».

Американская традиция прижилась и за рубежом. В прошлом году в столице Венесуэлы Каракасе перед магазинами выстроились огромные очереди.

А в Китае проводится другая крупная распродажа – ко Дню холостяка 11 ноября. Впрочем, и здесь скидки начинают действовать за несколько недель до этой даты.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эксперты отмечают, что размеры скидок в «чёрную пятницу» зависят от местных правил торговли.

[Джонатан Рейнольдс, доцент по маркетингу розничной торговли]:

«Для многих компаний это настоящая дилемма: участвовать или нет. В некоторых странах отдельные компании даже бойкотируют «чёрную пятницу». А в ряде стран действуют правила, которые регулируют, какие скидки можно предлагать. Поэтому «чёрная пятница» в разных странах проходит по-разному».

В США за «чёрной пятницей» последует «киберпонедельник» – день скидок в интернет-магазинах. В этом году он выпадает на 30 ноября.

Короткая ссылка на эту страницу: