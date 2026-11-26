31 человек погиб, ещё 21 пострадал в результате ДТП на крупной кольцевой дороге в Египте. Здесь..

31 человек погиб, ещё 21 пострадал в результате ДТП на крупной кольцевой дороге в Египте. Здесь перевернулся бензовоз, после чего начался пожар. Сгорели 27 транспортных средств, включая легковые автомобили и мотоциклы.

Возгорание произошло над туннелем в районе Эль-Варрак в Гизе.

[Абдель, очевидец]:

«Внезапно мы увидели, что все машины начали взрываться, а те, что ехали навстречу, развернулись и поехали обратно по встречной полосе. Мы продвинулись вперед, хотели посмотреть, что произошло, но увидели, что огонь разгорается всё сильнее. Все испугались и начали разворачиваться. Слава богу, мы были на мотоцикле, поэтому смогли развернуться, но некоторые бросали свои машины и убегали с кольцевой дороги».

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По данным прокуратуры, подсчёт числа жертв и оценка ущерба всё еще продолжаются.

Кольцевая автодорога соединяет ключевые магистрали Большого Каира, связывая Каир, Гизу и Кальюбию.

[Абдель, очевидец]:

«Потом мы вернулись, когда пламя уже потушили, и увидели, что ничего не уцелело: все автомобили выгорели дотла, и было очень много тел».

Дорожно-транспортные происшествия в Египте происходят часто из-за таких факторов, как превышение скорости, слабый контроль за соблюдением правил дорожного движения и плохое состояние дорог.

По данным государственного статистического агентства, число погибших в ДТП в 2025 году выросло примерно на 11% и составило 5829 человек.

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