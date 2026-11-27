Между Индией и Непалом открылся новый железнодорожный маршрут. Он соединил два города — Айодхью в индийском..

Между Индией и Непалом открылся новый железнодорожный маршрут. Он соединил два города — Айодхью в индийском штате Уттар-Прадеш и Джанакпур в Непале. Первый поезд вышел из Индии и уже прибыл на конечную станцию.

[местный житель]:

«Этот поезд откроет новые торговые возможности для непальцев и улучшатся условия. Раньше добраться до Айодхьи было непросто, но теперь, когда начал ходить поезд, мы сможем туда поехать».

Оба города в индуистской религии считаются священными. Запуск нового маршрута призван содействовать развитию религиозного туризма. Также людям станет проще ездить к родственникам и совершать деловые поездки.

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Поезд проходит через два индийских штата – Уттар-Прадеш и Бихар. Затем пересекает границу с Непалом. Протяжённость маршрута – примерно 600 километров. Поезд делает остановки на десяти промежуточных станциях. Ходить он будет пока раз в неделю.

Маршрут официально открыли премьер-министр Нарендра Моди и его непальский коллега Балендра Шах, который недавно побывал с визитом в Нью-Дели.

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