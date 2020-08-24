Почему щенка отправили в заповедник

Подросток из Аризоны мечтал о собаке. Однажды он шёл по улице и увидел объявление «Щенок бесплатно», а рядом с ним маленького пса. Он решил забрать его домой и назвал Нео.

Подросток пытался дрессировать питомца. Но пёс не мог выполнить даже простых команд и был энергичнее других щенков. Когда подросток был в колледже, то оставлял Нео на заднем дворе. Он рыл ямы и перепрыгивал через забор, чтобы поиграть с другими собаками. Если ограда была слишком высокой, он перегрызал сетку зубами.

Однажды подросток с Нео пошёл в гости к соседу. Обычно подвижный и весёлый пёс вдруг стал прятаться и бояться. Ничто не могло его успокоить, даже лакомства. Но дома пёс вёл себя как обычно. Такое поведение щенка насторожило подростка и его соседей. Было решено вызвать сотрудников the Humane Society of Southern Arizona.

Специалисты пришли к выводу, что Нео – волчья собака Сарлоса. Эта порода получена путём скрещивания волка и собаки. Надо знать особенности их дрессировки и содержания. В Америке волчью собаку можно иметь только коренным индейцам, и то – по специальному разрешению.

По согласованию с владельцем Нео пса переселили в Национальный заповедник Анджелес в Калифорнии.

