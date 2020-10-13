Щенок, который не может ходить, нашёл друзей в Австралии

Эта история произошла в Южной Африке. Щенка по кличке Поппи с парализованными задними лапами бросили на произвол судьбы. Собака ползком выбиралась из глуши
В конце концов, щенок вышел к исследовательскому лагерю в Ботсване. Там он попал в заботливые руки Аманды Стронзе.
Аманда организовала сбор средств на операцию Поппи через платформу GoFundMe. Откликнулись люди из разных стран мира. После операции на позвоночнике и физиотерапии, мышцы задних лап стали сильнее. Теперь собака может стоять самостоятельно.
Аманда поделилась историей Поппи на Facebook. Подруга Аманды из Австралии, увидев фотографии, попросила отдать ей собаку. Аманда согласилась.
Теперь Поппи живёт в Австралии, и у неё много друзей. Не смотря на недуг у собаки весёлый нрав и общительный характер.