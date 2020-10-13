Щенок, который не может ходить, нашёл друзей в Австралии

Эта история произошла в Южной Африке. Щенка по кличке Поппи с парализованными задними лапами бросили на произвол судьбы. Собака ползком выбиралась из глуши

В конце концов, щенок вышел к исследовательскому лагерю в Ботсване. Там он попал в заботливые руки Аманды Стронзе.

Аманда организовала сбор средств на операцию Поппи через платформу GoFundMe. Откликнулись люди из разных стран мира. После операции на позвоночнике и физиотерапии, мышцы задних лап стали сильнее. Теперь собака может стоять самостоятельно.

Аманда поделилась историей Поппи на Facebook. Подруга Аманды из Австралии, увидев фотографии, попросила отдать ей собаку. Аманда согласилась.