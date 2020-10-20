Почему щенка назвали Синнабоном

Во Флориде в приют для собак принесли бездомных пятинедельных щенков. У одного из них были необычные уши. Они были свёрнуты и напоминали всемирно известные булочки с корицей синнабон. Поэтому щенка назвали Синнабоном.

Ветеринар осмотрел щенков: они были грязные, худые и заражены глистам. В приюте им оказали медицинскую помощь. Когда малыши стали чувствовать себя лучше, их сфотографировали.

Фотографии щенка по кличке Синнабон разместили в соцсетях, и он стал интернет-сенсацией. Появилось много желающих взять его домой, а также взять его братьев и сестёр.

Теперь Синнабон живёт в любящей семье, где уже есть три собаки.