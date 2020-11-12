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Щенок хаски и полярная сова – лучшие друзья

Щенок хаски и полярная сова – лучшие друзья

Сову Нюшу спасли, когда в семье уже был щенок сибирского хаски. Щенок и сова сразу подружились.

Теперь они всегда вместе и питают друг к другу нежные чувства. Смотрите видео.

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