Сову Нюшу спасли, когда в семье уже был щенок сибирского хаски. Щенок и сова сразу подружились.
Теперь они всегда вместе и питают друг к другу нежные чувства. Смотрите видео.
Мировые новости » Истории из жизни » Щенок хаски и полярная сова – лучшие друзья
Сову Нюшу спасли, когда в семье уже был щенок сибирского хаски. Щенок и сова сразу подружились.
Теперь они всегда вместе и питают друг к другу нежные чувства. Смотрите видео.
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