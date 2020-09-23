Мама-рекордсмен: у грузинской овчарки родились сразу 17 щенков

Сразу 17 щенков принесла молодая грузинская овчарка по кличке Бели. При этом роды были первыми и..

[Тамуна Одишвили, владелица собаки]:

«Сначала один родился, через некоторое время второй, третий, четвёртый. Конечно, были промежутки. Когда родился десятый щенок, наступила ночь. Я была в шоке и не знала, что делать, как понять, что роды закончились, по каким признакам определять».

Сразу 17 щенков принесла молодая грузинская овчарка по кличке Бели. При этом роды были первыми и длились 18 часов. Бели живёт у своих владельцев в Тбилиси. Щенки появились на свет месяц назад.

Женщина позвонила в ветеринарную клинику. Ей сказали, что десять щенков – рекорд для первой беременности у грузинской овчарки, которую также называют нагази. Однако роды на этом не закончились.

[Тамуна Одишвили, владелица собаки]:

«Слёзы текли по моему лицу, но я не знаю, были они от радости или удивления. Все были потрясены. Семеро членов семьи по очереди ходили на дежурство. 17-й родился утром 23 августа. Роды начались 22-го и закончились в 11 утра 23-го».

У Бели родились девять девочек и восемь мальчиков. Хозяева кормят щенков из бутылочки, чтобы помочь овчарке.

Нагази – одна из древнейших пород собак в мире. В грузинской литературе о ней упоминали ещё шестьсот лет назад. Овчарку использовали на царской охоте, помогала она и овцеводам. Этих собак боялись не только волки, но и барсы, и даже медведи обходили стороной смелых и сильных нагази.

[Тамуна Одишвили, владелица собаки]:

«В 2001 году Кинологическая федерация Грузии зарегистрировала её как самостоятельную породу, но, к сожалению, она пока не зарегистрирована на международном уровне».

Когда щенки подрастут, их раздадут новым владельцам.

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