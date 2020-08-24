Ещё два выращенных в неволе леопарда поселились в Кавказском заповеднике

[Николай Воронин, руководитель Центра восстановления леопарда]:

«Здесь самые лучшие условия обитания в современных реалиях Кавказа, поэтому здесь им будет комфортно. Мы надеемся, что они здесь закрепятся, останутся здесь и принесут потомство».

Двухлетние переднеазиатские леопарды Кодор и Лаба стоят на пороге новой жизни. Редких хищных кошек выпускают в дикую природу в Кавказском заповеднике. До этой горной местности можно добраться только на вертолёте. Леопардов доставили сюда из Центра разведения при Сочинском национальном парке.

По словам специалистов, для леопардов переезд – это стресс. Но он также сыграет на руку животным. Они лучше усвоят то, что людей нужно избегать. В центре разведения хищников учат этому с рождения.

В дикую природу отпускают только здоровых питомцев, способных жить на воле.

[Дмитрий Горшков, директор отделения WWF в России]:

«Только что выпустили, и оба незамедлительно, быстро, резво вышли из перевозных клеток и ринулись к новой жизни в дикую природу. Настроены были очень решительно, и, надеемся, всё получится. И очень хочется в ближайшие годы увидеть появившихся в дикой природе котят, и, чтобы численность леопарда на Кавказе росла».

Численность переднеазиатских леопардов резко сократилась в середине XX века из-за браконьерства и сокращения среды обитания. Сейчас в дикой природе осталось не больше 1300 особей.

Центр восстановления леопарда на Кавказе при Сочинском нацпарке занялся разведением в 2009 году. Через четыре года родились первые котята. В дикую природу выпускают хищников уже в третий раз.

[Дмитрий Горшков, директор отделения WWF в России]:

«Многие думают: «Выпустили леопарда, ну подумаешь, – будет два новых животных здесь обитать, два грациозных уникальных зверя». Но для меня леопард – это не просто животное, не просто красота животного мира, это ещё и символ. Леопард – это символ Кавказа, леопард – это символ того, что человек осознал свои ошибки и готов их исправлять».

На Кодора и Лабу перед выпуском надели ошейники с GPS-трекером. Так животные будут под постоянным наблюдением специалистов. В случае чрезвычайной ситуации им поможет группа быстрого реагирования.

В рамках программы восстановления подвида планируют выпустить в дикую природу Кавказа 50 взрослых леопардов.

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