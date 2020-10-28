Почему жители острова Кенгуру уничтожают диких кошек

Последние 20 лет австралиец Барри Грин ловит и убивает диких кошек на своём родном острове Кенгуру...

Последние 20 лет австралиец Барри Грин ловит и убивает диких кошек на своём родном острове Кенгуру. Так он пытается защитить уязвимые виды диких животных.

Эти хищники – потомки одичавших домашних кошек, которых два века назад завезли на континент переселенцы. Постепенно они размножились и стали представлять угрозу местной фауне. Учёные говорят, что ежегодно кошки в Австрали истребляют более миллиарда млекопитающих. Кроме того, являются переносчиками опасных болезней, которые убивают домашний скот.

Барри здесь называют Кэтменом. Мужчина хранит записи о каждой убитой кошке. Он также использует их шкуры, чтобы делать разнообразные слегка странные предметы на продажу.

Барри отмечает, что в последнее время ситуация стала настолько серьёзной, что усилий одного его недостаточно.

[Барри Грин, охотник на диких кошек]:

«Я не ненавижу кошек, мы не любим только диких кошек. Они, вероятно, размножаются быстрее, чем умирают».

Остров Кенгуру – один из пяти австралийских островов, где власти развернули одну из самых масштабных программ по уничтожению этих животных. План разрабатывали в течение пяти лет. Сейчас работу ведут на востоке острова.

[Джеймс Смит, сотрудник Бюро природных ресурсов]:

«Мы уничтожили кошек на территории в 28 квадратных километров».

Правительственная программа рассчитана на десять лет. Но пока неясно, удастся ли вложиться в сроки.

Природозащитники говорят, что нужно торопиться, особенно после разрушительных пожаров, которые недавно опустошали Австралию. Ситуация особенно критическая в западной части острова Кенгуру, где обитают исчезающие ехидны и сумчатые мыши.

Между тем, местная жительница Лара Тилбрук наняла стрелка с дроном, который убивает диких кошек на её земле и участках соседей.

[Лара Тилбрук, жительница острова Кенгуру]:

«Нужно уже что-то делать. Довольно испытаний и разговоров. Давайте просто действовать».

Правила содержания домашних кошек на острове Кенгуру – среди самых строгих в Австралии. При этом власти считают, что эти животные всегда будут оставаться угрозой для местных видов.

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