Почему жители острова Кенгуру уничтожают диких кошек
Последние 20 лет австралиец Барри Грин ловит и убивает диких кошек на своём родном острове Кенгуру...
Дата загрузки: 2020-10-28
Последние 20 лет австралиец Барри Грин ловит и убивает диких кошек на своём родном острове Кенгуру. Так он пытается защитить уязвимые виды диких животных.
Эти хищники – потомки одичавших домашних кошек, которых два века назад завезли на континент переселенцы. Постепенно они размножились и стали представлять угрозу местной фауне. Учёные говорят, что ежегодно кошки в Австрали истребляют более миллиарда млекопитающих. Кроме того, являются переносчиками опасных болезней, которые убивают домашний скот.
Барри здесь называют Кэтменом. Мужчина хранит записи о каждой убитой кошке. Он также использует их шкуры, чтобы делать разнообразные слегка странные предметы на продажу.
Барри отмечает, что в последнее время ситуация стала настолько серьёзной, что усилий одного его недостаточно.
[Барри Грин, охотник на диких кошек]:
«Я не ненавижу кошек, мы не любим только диких кошек. Они, вероятно, размножаются быстрее, чем умирают».
Остров Кенгуру – один из пяти австралийских островов, где власти развернули одну из самых масштабных программ по уничтожению этих животных. План разрабатывали в течение пяти лет. Сейчас работу ведут на востоке острова.
[Джеймс Смит, сотрудник Бюро природных ресурсов]:
«Мы уничтожили кошек на территории в 28 квадратных километров».
Правительственная программа рассчитана на десять лет. Но пока неясно, удастся ли вложиться в сроки.
Природозащитники говорят, что нужно торопиться, особенно после разрушительных пожаров, которые недавно опустошали Австралию. Ситуация особенно критическая в западной части острова Кенгуру, где обитают исчезающие ехидны и сумчатые мыши.
Между тем, местная жительница Лара Тилбрук наняла стрелка с дроном, который убивает диких кошек на её земле и участках соседей.
[Лара Тилбрук, жительница острова Кенгуру]:
«Нужно уже что-то делать. Довольно испытаний и разговоров. Давайте просто действовать».
Правила содержания домашних кошек на острове Кенгуру – среди самых строгих в Австралии. При этом власти считают, что эти животные всегда будут оставаться угрозой для местных видов.
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