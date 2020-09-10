На российской рыбоводной ферме собирают чёрную икру, не забивая рыбу

На этой рыбоводной ферме в Астраханской области держат сотни одомашненных русских осетров и каспийских белуг, которые..

На этой рыбоводной ферме в Астраханской области держат сотни одомашненных русских осетров и каспийских белуг, которые дают ценную чёрную икру. При этом компания первой стала собирать её нетрадиционным методом, сохраняя рыбе жизнь.

Специалист прощупывает брюшко самки и решает, какую взять для получения икры.

[Владимир Владимиров, глава компании «Белуга»]:

«Сцеживание икры происходит такими массирующими движениями».

После сбора рыбу помещают в другой аквариум.

[Владимир Владимиров, глава компании «Белуга»]:

«Сейчас вы видите самок после получения икры. Это самки русского осетра. В этих специальных садках они проходят адаптацию после получения, потому что рыба всё-таки получила небольшой стресс».

Рыбам колют витамины и дают неделю на восстановление. Потом их помещают в нагульные садки.

Часть собранной икры идёт на воспроизводство для пополнения стада, часть передают рыбоводным хозяйствам страны, чтобы популяции редкой рыбы восстанавливались в дикой природе. Основную же массу ценного продукта перерабатывают и продают.

В Астраханской области чёрную икру производят почти 40 компаний.

[Евгений Игоревич Сухов, бизнес-аналитик Минсельхоза]:

«В этом году количество чёрной икры, полученной рыбоводными предприятиями Астраханской области, выросло на 7 с небольшим процентов. Получено около 15 тонн чёрной икры – пищевой икры и икры для воспроизводства».

Белугу называют «королевой Каспийского моря». Но за последние 20 лет её популяция в дикой природе сократилась на 90%. В России с 2000 года промысел этой рыбы запрещён.

Белуга может доживать до 150 лет и набирать вес до двух тонн. Она, как и другие осетровые, не погибает после нереста в отличие от тихоокеанского лосося.

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