На ферме в Австралии высадили 4000 деревьев самоопыляющегося миндаля

В течение десятилетий учёные пытались найти способ сделать индустрию производства миндаля более самодостаточной. Особенно в Австралии,..

В течение десятилетий учёные пытались найти способ сделать индустрию производства миндаля более самодостаточной. Особенно в Австралии, где она процветает. Проблема заключалась в том, что фермеры постоянно страдали от нехватки пчёл, которые опыляют цветы.

Теперь же на юге Австралии высадили 4000 деревьев, которые самоопыляются. Более того, их урожайность выше.

[Брендан Сидху, глава компании по производству миндаля]:«Думаю, новые самоопыляющиеся сорта сделают нашу индустрию более независимой в долгосрочной перспективе. При меньших затратах мы получим лучший результат и сократим количество пчёл. Это то, что нужно».

Самоопыляющиеся миндальные деревья четырёх сортов поступили в продажу в 2016 году. Результаты очень обнадёживающие.

[Мишель Виртенсон, исследовательница]:«У некоторых урожайность выше более чем на 60%. И это ключевой результат для австралийской индустрии».

Австралия – второй по объёмам производитель миндаля в мире после США. И спрос на эту продукцию остаётся высоким.

При этом пчеловодам раньше было сложно угнаться за такими показателями. Они должны были обеспечивать большую численность насекомых. Однако после завершения сезона цветения всех этих пчёл нужно чем-то кормить.

[Роб Марчант, пчеловод]:«Нам очень сложно. Приходится давать пчёлам намного больше прикорма в виде сахарного сиропа, чтобы они отвечали стандартам, которых требует индустрия миндаля».

При этом пчеловоды также должны восстанавливать свои фермы, которые пострадали после засухи и недавних лесных пожаров.

Стоит отметить, что крупнейшие в мире плантации по производству миндаля находятся в американской Калифорнии. Однако в 2015 году после засухи в штате Австралия также начала вкладывать значительные средства в эту индустрию.

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